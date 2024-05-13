Орешкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.19

Дочь: Силантьева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Силантьев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1984

Дочь: Силантьева Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Силантьев Анатолий Васильевич

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