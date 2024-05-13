Орешкина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.19
Дочь: Силантьева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Силантьев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1984
Дочь: Силантьева Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Силантьев Анатолий Васильевич