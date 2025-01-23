Прудниченко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.2012
Рождение ребёнка
2015
Рождение ребёнка
07.07.2020
Зима, Зиминское, Иркутская область