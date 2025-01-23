Прудниченко Екатерина 15.07.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прудниченко Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудниченко Константин

Рождение ребёнка
29.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прудниченко Константин

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прудниченко Константин

Рождение ребёнка
07.07.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прудниченко Константин

Зима, Зиминское, Иркутская область

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