Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1674 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Акилина родилась в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Емельян Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ксения Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башилов Лаврентий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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