Акилина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1669
Акилина родилась в тот же год, когда умер - 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.В тот же год родились:# Евдокия Лопухина ( 1669 - 1731 ) царица, первая супруга Петра I (с 27... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Емельян Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Карпов
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ксения Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башилов Лаврентий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Карпов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)