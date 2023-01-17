Гуселетова Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гуселетов Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно