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Гуселетова Марфа Ивановна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гуселетов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Гуселетов Тимофей Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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