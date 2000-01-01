Сергеева Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1980
Дочь: Никитина Олеся Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Викторович