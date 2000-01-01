Сергеева Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Елена Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1980

Дочь: Никитина Олеся Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий Викторович

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