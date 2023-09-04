Варанкина (Харина) Альбина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1961
Отец: Харин Василий Иванович
Мать: Харина Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Варанкин Роман Михайлович
Отец ребёнка: Варанкин Михаил
Рождение ребёнка
02.01.?
Дочь: Кочкарева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Варанкин Михаил
Рождение ребёнка
20.12.?
Дочь: Неведомская Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Варанкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варанкин Михаил