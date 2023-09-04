Варанкина (Харина) Альбина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варанкина (Харина) Альбина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1961

Отец: Харин Василий Иванович

Мать: Харина Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Варанкин Роман Михайлович

Отец ребёнка: Варанкин Михаил

Рождение ребёнка
02.01.?

Дочь: Кочкарева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Варанкин Михаил

Рождение ребёнка
20.12.?

Дочь: Неведомская Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Варанкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варанкин Михаил

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