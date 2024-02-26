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Нестеренко Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1973

Отец: Гурко Владимир Константинович

Мать: Гурко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1995

Дочь: Нестеренко Марина Викторовна

Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.2002

Сын: Нестеренко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.2008

Дочь: Нестеренко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Виктор Николаевич

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