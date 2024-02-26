Нестеренко Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1973
Отец: Гурко Владимир Константинович
Мать: Гурко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1995
Дочь: Нестеренко Марина Викторовна
Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.2002
Сын: Нестеренко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.2008
Дочь: Нестеренко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Нестеренко Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно