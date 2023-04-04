Кобельков Александр
Место рожденияКиргизия
Дата рожденияОколо 15.09.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Киргизия
Рождение ребёнка
16.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно