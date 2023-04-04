Кобельков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобельков Александр

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Место рождения

Киргизия

Дата рождения

Около 15.09.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизия
Рождение ребёнка
16.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачупейко Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачупейко Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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