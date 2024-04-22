Дудкина Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина Матрена Дмитриевна

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудкин Дмитрий Филиппов

Мать: не указана

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Горохов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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