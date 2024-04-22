Дудкина Матрена Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудкин Дмитрий Филиппов
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: Горохов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно