Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Остафьев Иван Климонтов

Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Климонтов

Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Климонтов

Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Климонтов

Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Смерть
Неизвестно

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