Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Климонтов
Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Климонтов
Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Климонтов
Отец ребёнка: Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Смерть
Неизвестно