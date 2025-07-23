Трусова (Пестова) Дина Васильевна 14.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трусова (Пестова) Дина Васильевна

Автор
СП
Петрова С.

женский, родилась 14.03.1929, Устьянская, Камышловский уезд, Пермская губерния

умерла 19.02.2012

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Устьянская, Камышловский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.04.1949

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2012

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