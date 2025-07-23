Трусова (Пестова) Дина Васильевна
женский, родилась 14.03.1929, Устьянская, Камышловский уезд, Пермская губерния
умерла 19.02.2012
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Устьянская, Камышловский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.04.1949
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2012