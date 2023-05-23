Царьков Евсей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царьков Сергей
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Царькова Хритинья
Рождение ребёнка
08.07.1905
Дочь: Леонова Февронья Евсеевна
Мать ребёнка: Царькова Хритинья
Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царькова Хритинья
Смерть
1914