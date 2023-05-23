Царьков Евсей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царьков Евсей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царьков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Царьков Степан Евсеевич

Мать ребёнка: Царькова Хритинья

Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Леонова Февронья Евсеевна

Мать ребёнка: Царькова Хритинья

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царькова Хритинья

Смерть
1914
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