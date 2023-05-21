Стуканов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.?
Рождение ребёнка
17.12.2004
Сын: Стуканов Александр Александрович
Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
13.07.?
Дочь: Стуканова Алена Александровна
Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
13.07.?
Сын: Стуканов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно