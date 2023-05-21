Стуканов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.?

Отец: Стуканов Валентин Иванович

Мать: Стуканова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
17.12.2004

Сын: Стуканов Александр Александрович

Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
13.07.?

Дочь: Стуканова Алена Александровна

Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Стуканов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Стуканова Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стуканова Ирина Александровна

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