Грибов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Грибова Мария Николаевна
Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1905
Сын: Грибов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1926
Северный Коммунар, Сивинский муниципальный район, Пермский край