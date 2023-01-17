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Грибов Георгий Петрович

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Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Грибова Мария Николаевна

Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Грибов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1926
Северный Коммунар, Сивинский муниципальный район, Пермский край
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