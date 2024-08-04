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Сметанников Дмитрий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сметанников (Агафонов) Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанникова Марья Матвеева

Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Сметанников Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Сметанникова Марья Матвеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Димитрий Кузьмин Сметанников и Марья Матвеева. Восприемники того же завода крестьянин Петр Матвеев Соколов и женка Настасья Кузьмина Клявина.
Смерть
Неизвестно

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