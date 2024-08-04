Сметанников Дмитрий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сметанников (Агафонов) Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1890
Сын: Сметанников Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Сметанникова Марья Матвеева
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители завода крестьянин Димитрий Кузьмин Сметанников и Марья Матвеева. Восприемники того же завода крестьянин Петр Матвеев Соколов и женка Настасья Кузьмина Клявина.
Смерть
Неизвестно