Токарев Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Анатолий Дмитриевич

Токарев Анатолий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.08.1948

Дата смерти

23.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1948

Отец: Токарев Дмитрий Кириллович

Мать: Токарева Евдокия Герасимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
С 1967 по 1970
Германия, бывшая ГДР
Род войск: Танковые войска Воинское звание: сержант Один раз приходил в отпуск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
23.07.2008
Прожил без жены Чиковой Марии 4 месяца.Похоронив жену Чикову Марию, не стремиля к жизни. Пережил ее 4 месяца. Тосковал, пил, не лечился (сам после операции). Похоронен в х. Донскове.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close