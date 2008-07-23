Токарев Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1948
Дата смерти23.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1948
Военная служба
С 1967 по 1970
Германия, бывшая ГДР
Род войск: Танковые войска Воинское звание: сержант Один раз приходил в отпуск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.2008
Прожил без жены Чиковой Марии 4 месяца.Похоронив жену Чикову Марию, не стремиля к жизни. Пережил ее 4 месяца. Тосковал, пил, не лечился (сам после операции). Похоронен в х. Донскове.