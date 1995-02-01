Чижов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти?.02.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Чижов Даниил Антонович
Мать: Чижова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
19.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемьева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артемьева Валентина Михайловна
Смерть
?.02.1995