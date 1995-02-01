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Чижов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

?.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Чижов Даниил Антонович

Мать: Чижова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
19.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артемьева Валентина Михайловна

Смерть
?.02.1995
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