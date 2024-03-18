Дурманов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913
Отец: Дурманов Иван Павлович
Мать: Шуравцова Арина
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Дурманов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Дурманов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна
Рождение ребёнка
20.01.1945
Дочь: Максимова (Дурманова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна
Рождение ребёнка
29.07.1948
Сын: Думанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна
Смерть
Неизвестно