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Дурманов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913

Отец: Дурманов Иван Павлович

Мать: Шуравцова Арина

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Дурманов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна

Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Дурманов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна

Рождение ребёнка
20.01.1945

Дочь: Максимова (Дурманова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна

Рождение ребёнка
29.07.1948

Сын: Думанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дурманова (Ложбенева) Таисия Борисовна

Смерть
Неизвестно

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