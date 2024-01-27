Robinson Edward Thomas
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1883
Дата смерти28.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1883
Отец: Robinson Frederick Charles
Мать: Robinson Mary Ann
Рождение ребёнка
16.03.1923
Дочь: Parry Eileen Esther Olive
Мать ребёнка: Robinson Jeanette Esther
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Robinson Jeanette Esther
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Robinson Jeanette Esther
Смерть
28.02.1962