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Robinson Edward Thomas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1883

Дата смерти

28.02.1962

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1883

Отец: Robinson Frederick Charles

Мать: Robinson Mary Ann

Рождение ребёнка
16.03.1923

Дочь: Parry Eileen Esther Olive

Мать ребёнка: Robinson Jeanette Esther

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Robinson Jeanette Esther

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Robinson Jeanette Esther

Смерть
28.02.1962
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