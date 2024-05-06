Беджанян Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беджанян Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1952
Сын: Беджанян Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
23.08.1957
Дочь: Беджанян Наира Михайловна
Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна
Смерть
Неизвестно