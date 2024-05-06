Беджанян Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБеджанян Михаил

Беджанян Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беджанян Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беджанян Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
10.10.1952

Сын: Беджанян Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
23.08.1957

Дочь: Беджанян Наира Михайловна

Мать ребёнка: Беджанян Татьяна Георгиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.