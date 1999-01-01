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Копаев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1966

Отец: Копаев Иван

Мать: Копаева Мария

Образование
С 1977 по 1981
Средняя школа № 55, г.Воронеж, СССР
среднее
Образование
С 1981 по 1985
Воронежский монтажный техникум, г.Воронеж, СССР
средне-техническое
Рождение ребёнка
27.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копаева ?

Россия, г.Воронеж
Работа или профессия
С 1999
МУП "Водоканал Воронежа", г.Воронеж, Россия
слесарь
Развод
Неизвестно

Жена: Копаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копаева Валентина

Место жительства
Неизвестно
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