Копаев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1966
Отец: Копаев Иван
Мать: Копаева Мария
Образование
С 1977 по 1981
Средняя школа № 55, г.Воронеж, СССР
среднее
Образование
С 1981 по 1985
Воронежский монтажный техникум, г.Воронеж, СССР
средне-техническое
Рождение ребёнка
27.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копаева ?
Россия, г.Воронеж
Работа или профессия
С 1999
МУП "Водоканал Воронежа", г.Воронеж, Россия
слесарь
Развод
Неизвестно
Жена: Копаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копаева Валентина
Место жительства
Неизвестно