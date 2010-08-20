Соколов Станислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Станислав Александрович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1940

Дата смерти

20.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.08.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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