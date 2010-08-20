Соколов Станислав Александрович
Место рождения
Дата рождения09.05.1940
Дата смерти20.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 2010
Место жительства
По 1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.08.2010