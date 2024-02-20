Слукинов Симеон Максимович
Место рождениясело Покровское Екатеринбургский уезд Россия
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
1848
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение
1859
село Покровское Екатеринбургский уезд Россия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Слукинов Сергей Семенович
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Симеоновна
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1895
Сын: Слукинов Прокопий Симеонович
Мать ребёнка: Слукинова Анисия Евфимовна
Смерть
Неизвестно