Порсев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1988

Дочь: Порсева Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Порсева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порсев Егор Валерьевич

Мать ребёнка: Порсева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порсева Татьяна Ивановна

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