Порсев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1988
Дочь: Порсева Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Порсева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Порсева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порсева Татьяна Ивановна