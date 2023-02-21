Кухтюк (Дмитриенко) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтюк (Дмитриенко) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Абрамович Мария Константиновна

Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мельник Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович

Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Тихонова Павлина Константиновна

Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1932
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