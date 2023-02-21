Кухтюк (Дмитриенко) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Абрамович Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мельник Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Тихонова Павлина Константиновна
Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Кухтюк Константин Давыдович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1932