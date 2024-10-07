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Викулин Артамон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Викулин Яков Мартынович

Мать: Викулина (Тратикова) Ольга Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викулина (Суворова) Александра Александровна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Викулин Иван Артамонович

Мать ребёнка: Викулина (Суворова) Александра Александровна

Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Викулин Василий Артамонович

Мать ребёнка: Викулина (Суворова) Александра Александровна

Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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