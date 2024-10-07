Викулин Артамон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Викулина (Суворова) Александра Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Викулин Василий Артамонович
Мать ребёнка: Викулина (Суворова) Александра Александровна
Смерть
Неизвестно