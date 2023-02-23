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Ефремова Анна

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Место рождения

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ефремов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ефремов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефремов (рекрут С 1831) Егор Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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