Ефремова Анна
Место рожденияСело Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ефремов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефремов (рекрут С 1831) Егор Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов (переведен В 1826) Николай Тимофеевич
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край