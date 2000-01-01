Крюков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Зоя
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Валентина
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюкова Борис
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Нина
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Галина
Мать ребёнка: Крюкова Ефимия
Россия