Крюков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Андрей

Крюков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Зоя

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Валентина

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюкова Борис

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Нина

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Галина

Мать ребёнка: Крюкова Ефимия

Россия
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