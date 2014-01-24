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Ратова Анна Алексеевна
Ратова Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2014
Пол
Женский
Отец
Ратов Алексей Александрович
1980 г.р.
Мать
Ратова (Трофимова) Ольга Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2014
Отец:
Ратов Алексей Александрович
Мать:
Ратова Ольга Николаевна
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