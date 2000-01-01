Ердаков Виктор Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ердаков Виктор Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1911

Дата смерти

?.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ердакова Антонида Мартыновна

Рождение ребёнка
31.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ердакова Антонида Мартыновна

Рождение ребёнка
16.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ердакова Антонида Мартыновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1985
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