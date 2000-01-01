Ердаков Виктор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1911
Дата смерти?.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1933
Рождение ребёнка
31.01.1938
Рождение ребёнка
16.07.1946
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1985