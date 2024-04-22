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Григорьева Наталья Михайловна
Григорьева Наталья Михайловна
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Древо
Место рождения
Большая Ржава
, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
1937
Дата смерти
2001
Пол
Женский
Отец
Григорьев Михаил Григорьевич
1903 г.р.
Мать
Григорьева Евгения Ефимовна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
FP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Григорьев Михаил Григорьевич
Мать:
Григорьева Евгения Ефимовна
Большая Ржава
, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
2001
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