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Григорьева Наталья Михайловна

Место рождения

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Григорьев Михаил Григорьевич

Мать: Григорьева Евгения Ефимовна

Большая Ржава, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
2001
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