Билетин Виктор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1952
Дата смерти25.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952
Отец: Билетин Антон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1981
город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1982
город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1982
город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
05.07.1984
город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Смерть
25.12.1998
город Батайск, Ростовская область, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Красный Сад, Азовский муниципальный район, Ростовская область