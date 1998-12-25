Билетин Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билетин Виктор Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1952

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952

Отец: Билетин Антон Ильич

Мать: Билетина Надежда Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билетина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билетина Валентина Дмитриевна

город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билетина Валентина Дмитриевна

город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билетина Валентина Дмитриевна

город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Рождение ребёнка
05.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билетина Валентина Дмитриевна

город Батайск, Ростовская область, РСФСР
Смерть
25.12.1998
город Батайск, Ростовская область, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Красный Сад, Азовский муниципальный район, Ростовская область

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