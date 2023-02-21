Багина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Григорий Андриянович

Отец ребёнка: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Дмитрий Андриянович

Отец ребёнка: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андрияновна

Отец ребёнка: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Сидор Андриянович

Отец ребёнка: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Андрияновна

Отец ребёнка: Багин Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багин Куприян Андриянович

Отец ребёнка: Багин Андриян

Смерть
Неизвестно
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