Багина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Григорий Андриянович
Отец ребёнка: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Дмитрий Андриянович
Отец ребёнка: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андрияновна
Отец ребёнка: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Андрияновна
Отец ребёнка: Багин Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багин Куприян Андриянович
Отец ребёнка: Багин Андриян
Смерть
Неизвестно