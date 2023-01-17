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Мосиенко Пётр Ефимович

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Место рождения

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мосиенко Ефим

Мать: ?

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мосиенко Сергей Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мосиенко Николай Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.1894

Сын: Мосиенко Василий Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мосиенко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мосиенко Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мосиенко Ефим Петрович

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Невенчанная Полина Петровна

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Зеленкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Мария

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище
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