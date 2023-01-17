Мосиенко Пётр Ефимович
Место рожденияКурская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мосиенко Ефим
Мать: ?
Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мосиенко Николай Петрович
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1894
Сын: Мосиенко Василий Петрович
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мосиенко Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Невенчанная Полина Петровна
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Зеленкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Мосиенко Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосиенко Мария
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище