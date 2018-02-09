Сидорова (Татарникова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Татарникова) Лидия Васильевна

Место рождения

Свирск, Свирское, Иркутская область

Дата рождения

21.07.1955

Дата смерти

09.02.2018

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955

Отец: Татарников Василий

Мать: Татарникова Любовь Лавровна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 15.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2018
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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