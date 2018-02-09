Сидорова (Татарникова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1955
Дата смерти09.02.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1955
Отец: Татарников Василий
Рождение ребёнка
Около 15.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2018
Похороны
Неизвестно