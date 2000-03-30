Меркулова (Петракова) Анна Дмитриевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти30.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркулов Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2000