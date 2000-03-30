Меркулова (Петракова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Петракова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

30.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Меркулов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Пётр Петрович

Смерть
30.03.2000
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