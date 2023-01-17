Курбатова (Пиминова) Евпраксия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Пиминов Павел Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1876
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Василий Федоров Седов | По невесте: | Алексей Егоров Ижболдин
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1879
Сын: Курбатов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Курбатов Авраам Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Седова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.03.1887
Сын: Курбатов Тарас Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1889
Сын: Курбатов Павел Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1893
Сын: Курбатов Федор Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1894
Сын: Курбатов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1896
Сын: Курбатов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно