Терехова Ксения Сидоровна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович
Рождение ребёнка
26.06.1872
Сын: Терехов (терихов) Пётр Иванович
Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович
Работа или профессия
Неизвестно