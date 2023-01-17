Терехова Ксения Сидоровна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Ксения Сидоровна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

До 1860 г.р.
1872 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович

Рождение ребёнка
26.06.1872

Сын: Терехов (терихов) Пётр Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Иван Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
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