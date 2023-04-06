Чирков Зиновий Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Чирков Константин Степанов
Мать: Чиркова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
До 1765
Дочь: Стефанида Зиновьева
Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Параскева Зиновьева
Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мариамна Зиновьева
Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Мария Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782