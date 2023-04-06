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Чирков Зиновий Константинов

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Чирков Константин Степанов

Мать: Чиркова Мавра Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1765

Дочь: Стефанида Зиновьева

Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Параскева Зиновьева

Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чирков Федот Зиновьев

Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чирков Никита Зиновьев

Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мариамна Зиновьева

Мать ребёнка: Чиркова Мария Козьмина

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Мария Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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