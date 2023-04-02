Федякова Раиса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 18-19 июня 1911г Петр Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасьев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянский... Показать все
Смерть
Неизвестно