(Крымкина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крымкина) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Савинов Василий Антонович

с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Савинов Василий Антонович

с.Александровка
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