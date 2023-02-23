(Крымкина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Савинов Василий Антонович
с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Савинов Василий Антонович
с.Александровка