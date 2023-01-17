Зырянов Климент Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Климент Тарасович

Зырянов Климент Тарасович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Зырянов Александр

Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Милюшкина Александра

Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты старый стиль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Варвара Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close