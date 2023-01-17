Зырянов Климент Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зырянов Александр
Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Милюшкина Александра
Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты старый стиль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно