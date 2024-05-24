Боромын (Боромиков) Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боромикова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Боромын (Боромиков) Никита Иванович
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Жидовкина (Барамикова) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Боромын (Боромиков) Александр Иванович
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Барамикова) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Барамикова) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Барамикова) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Боромикова Авдотья
Смерть
1819