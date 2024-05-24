Боромын (Боромиков) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боромын (Боромиков) Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Боромын (Боромиков) Василий Семёнович

Мать: Боромын Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боромикова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Сын: Боромын (Боромиков) Никита Иванович

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Жидовкина (Барамикова) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Боромын (Боромиков) Александр Иванович

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Барамикова) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Барамикова) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Барамикова) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Боромикова Авдотья

Смерть
1819

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