Кравцов Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.2014
Дочь: Кравцова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравцова (Андрющенко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.2019
Мать ребёнка: Кравцова (Андрющенко) Екатерина Ивановна