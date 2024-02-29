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Кравцов Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Андрющенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.2014

Дочь: Кравцова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравцова (Андрющенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.2019

Сын: Кравцов Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравцова (Андрющенко) Екатерина Ивановна

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