Вагазов Фарит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагазов Фарит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Вагазов Алмас

Мать: Вагазов Гульсулу

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