Устинья Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мария Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1842
Дочь: Параскева Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Иванов
Смерть
Неизвестно