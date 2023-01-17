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Устинья Клементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Петровское, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Петровское, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1842

Дочь: Параскева Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Иванов

Петровское, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Петровское, Осташковский, Тверская область
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