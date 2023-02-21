Мошкова (Зуева) Таисия Александровна
Место рожденияд.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Дата рождения16.01.1927
Дата смерти27.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927
д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Бракосочетание
1960
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
03.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Рождение ребёнка
16.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мошков Анатолий Иванович
п.Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Смерть
27.03.1987
Октябрьский Мантуровского района Костромской обл
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
п.Октябрьский Мантуровского р-на Костромской обл