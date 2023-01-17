Колмаков Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колмаков Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Около 1919
Усольцева, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Убит во время отхода белых. Колчаковцы его мобилизовали, но он был тяжело болен, не мог идти, его убили около Усольцевой. Кто-то сказал об этом его жене и она с сыном Афанасием поехали ночью, чтобы за... Показать все