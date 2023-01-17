Колмаков Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмаков Матвей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Колмаков Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Около 1919
Усольцева, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Убит во время отхода белых. Колчаковцы его мобилизовали, но он был тяжело болен, не мог идти, его убили около Усольцевой. Кто-то сказал об этом его жене и она с сыном Афанасием поехали ночью, чтобы за... Показать все
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