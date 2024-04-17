Комиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комиссаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Муравьёва (Комиссарова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Комиссаров Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Левичева -Комиссарова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Комиссаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Комиссарова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Комиссаров Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович
Смерть
Неизвестно