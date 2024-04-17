Комиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна

Комиссарова (Комкова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комков Иван Васильевич

Мать: Комкова (Забалуева) Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Муравьёва (Комиссарова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Рябково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Комиссаров Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рябково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Левичева -Комиссарова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Комиссаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Комиссарова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Комиссаров Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Давыдович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.