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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Анатолий
Отец ребёнка: Мироненко Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мироненко Роман
Отец ребёнка: Мироненко Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мироненко) Галина
Отец ребёнка: Мироненко Роман
Рождение ребёнка
20.12.1920
Дочь: Винюкова (Мироненко) Мария
Отец ребёнка: Мироненко Роман