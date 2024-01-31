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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Анатолий

Отец ребёнка: Мироненко Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мироненко Роман

Отец ребёнка: Мироненко Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мироненко) Галина

Отец ребёнка: Мироненко Роман

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Винюкова (Мироненко) Мария

Отец ребёнка: Мироненко Роман

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